Раздор сред гръцките фермери след среща с Мицотакис, но блокадите остават

Тракторите на протестиращите фермери в Гърция остават по пътищата въпреки разговорите с премиера, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. Представители на фермерските организации проведоха разговори с министър-председателя Кириакос Мицотакис в резиденция „Максиму“ на фона на продължаващите протести и блокади, предаде БТА.

В срещата участваха 25 представители на земеделския сектор, след като по-радикални протестни групи отказаха да присъстват, настоявайки за по-широко представителство, което да включва отделни делегации на земеделски производители, животновъди, рибари и пчелари.

На срещата премиерът Мицотакис заяви, че се надява на „съдържателен и продуктивен диалог“ относно предизвикателствата пред сектора. Той посочи, че правителството иска да анализира как вече приетите мерки могат да бъдат прилагани по-ефективно, както и да идентифицира области за подобрение и да решава местни проблеми чрез последващи срещи.

Призова също за по-широк дебат за бъдещето на земеделието и за неговата модернизация. Той припомни, че скоро ще започне работа парламентарна комисия, в рамките на която фермерите ще бъдат поканени да представят конкретни предложения.

Въпреки провеждането на преговорите, трактори останаха разположени по магистралите, като се очаква пътните блокади и местните събрания на земеделците да определят следващите стъпки на протестното движение.

Държавната телевизия ЕРТ уточни, че на този етап продължава блокадата за тежкотоварни камиони на граничен пункт Промахон (срещу Кулата) на българо-гръцката граница.

По информация на ЕРТ земеделска организация от областта Ахая се е разграничала от двама свои членове, взели участие в днешните разговори в правителствената резиденция „Максиму“. Според организацията те са представлявали единствено себе си, а не останалите земеделци и животновъди, тъй като организацията им е взела решение за придържане към по-твърда линия.

Телевизия „Скай“ съобщи, че ще фермери от блокадата при Никея са взели решение да ескалират протеста си и да блокират днес стария национален път близо до село Платикампос за няколко часа.