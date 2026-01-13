Премиерът на Гренландия: Гренландците избират Дания

"Неуважително е да се говори за възможността да се купи един народ“, заяви Йенс-Фредерик Нилсен

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен изключи продажбата на острова на САЩ на предстоящите тристранни преговори във Вашингтон, между Дания, Гренландия и САЩ.

"В геополитическа криза сме. Ако трябва да избираме между САЩ и Дания тук и сега, ние избираме Дания. Избираме НАТО, Кралство Дания и ЕС", каза Нилсен на пресконференция в Копенхаген с министър-председателя на Дания Мете Фредериксен, цитиран от Politico и DK.

Министърът на външните работи на Гренландия Вивиан Моцфелдт и датският външен министър Ларс Льоке Расмусен ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Белия дом в сряда, за да обсъдят заплахите на президента Доналд Тръмп за завземане на острова "по един или друг начин".

На въпрос дали тези дискусии биха могли да доведат до това Гренландия са се съгласи с предложението за покупка от страна на САЩ, Нилсен заяви: „Самите приказки за възможността да се купи друг народ са неуважителни.“

„Влизаме в стаята заедно“, заяви той по повод предстоящата среща във Вашингтон. „Излизаме заедно и говорим заедно с американците.“

Мете Фредериксен коментира: „Не беше лесно да се изправим срещу напълно неприемлив натиск от най-близките ни съюзници. Но има много неща, които подсказват, че най-трудната част все още предстои.“

Доналд Тръмп многократно е изразявал желанието си да купи автономната датска територия, наричайки това стратегически императив, но не и изключва и използването на други методи, включително военни, ако Гренландия и Дания откажат да сключат сделка.

„По-лесно е“, каза президентът на САЩ в неделя, визирайки покупката на острова. „Но по един или друг начин ще имаме Гренландия.“