Дунав "кипна" (ВИДЕО)

Екстремните температурни разлики докараха рядко явление

Река Дунав устрои истинско шоу на разсъмване в румънския град Галац. В приказна обстановка, гъсти облаци пара се издигаха от повърхността на водата, обгръщайки целия пейзаж и след това разпръсквайки се в атмосферата. Кадрите бяха показани в новините на телевизионния канал PRO TV.

В миналото моряците казвали, че "Дунав ври" и се тревожели, защото видимостта по реката била намалена. Днес обаче навигационните техники са разсеяли всички страхове. Същото явление се е наблюдавало и на морския бряг сутрин.

Когато слънцето се издигна над хоризонта, от речната вода се издигна гъста пара. Минувачите по поречието на Дунав бяха впечатлени от пейзажа, предава от кореспондентът на PRO TV: "Така нареченият феномен на кипене на Дунав се получава, когато температурната разлика между водата и атмосферата е много голяма. Във вторник в Галац водата е 4 градуса, а въздухът е -8 градуса по Целзий".

Въпреки студа, няколко смелчаци предпочетоха да се полюбуват на феномена отблизо и излязоха на разходка до бреговете на Дунав. Явлението е наблюдавано и в Констанца във вторник сутринта. Водата в Черно море е 6 градуса, а въздухът е -5.