Румънската патриаршия с позиция относно легализирането на проституцията

Легализирането на тази практика не води до изцеление на болезнените социални реалности, свързани с проституцията, а напротив...

Румънската патриаршия заяви, че в контекста на инициативата за легализиране на проституцията, тя "представлява сериозна форма на експлоатация и търговия с човешкото тяло за финансови цели и законодателството ѝ няма да доведе до премахване на трафика на хора".

Какво се случи до момента?

Депутатът от Йон Йордаке внесе в парламента на Румъния законопроект, който регулира, разрешава и контролира сексуалните дейности. Законопроектът е подписан от 19 избрани представители, предимно либерали, но също и от депутат от Социалдемократическата партия. Инициаторът обясни пред телевизионния канал Digi24, че държавата не трябва да бъде пасивна по отношение на това явление и че законът ще защити хората, които практикуват проституция. Депутатът от Социалдемократическата партия Диана Туша предупреди, че законодателното предложение не защитава младите хора. "При никакви обстоятелства румънските деца не трябва законно да се занимават с проституция, както е предложено в законопроекта".

Позицията на Румънската патриаршия

"Румънската патриаршия изразява дълбоката си загриженост и неодобрение от инициативата, насочена към легализиране на проституцията, считайки, че подобен подход е несъвместим с учението на православната вяра и с уважението към достойнството на човешката личност", се казва в прессъобщението на румънската патриаршия.

Оттам подчертават, че "проституцията представлява сериозна форма на експлоатация и търговия с човешкото тяло за финансови цели, имаща дълбоки негативни последици върху личността и върху обществото като цяло. Легализирането на тази практика не води до изцеление на болезнените социални реалности, свързани с проституцията, а напротив, благоприятства тяхното разпространение, допринасяйки за пренебрегването на човешкото достойнство и моралната деградация на обществото".

"Румъния е страна по Конвенцията на ООН за борба с трафика на хора и експлоатацията на проституцията на други лица, която гласи, че проституцията е "несъвместима с достойнството и ценността на човешкото същество и застрашава благосъстоянието на индивида, семейството и общността" – конвенция, която задължава подписалите я държави да забранят организираната проституция. Учението на Светото писание и Православната църква последователно потвърждава несъвместимостта на проституцията с духовния живот (вж. Второзаконие 23:17; 1 Солунци 4:3). От християнска гледна точка човешкото тяло е "храм на Светия Дух" (1 Коринтяни 6:19) и всяка форма на сексуална експлоатация или унизително използване на него представлява сериозно нарушение на личното достойнство и засяга физическото, психическото и духовното здраве на човека в дългосрочен план", припомня Румънската патриаршия.

Според изявлението "легализирането на проституцията няма да доведе до премахване на трафика на хора, нито до премахване на сексуалната експлоатация, нито до изчезване на незаконната проституция. Напротив, съществува реален риск тя да осигури правна рамка, благоприятстваща разширяването на практики, несъвместими със свободата и достойнството на човешката личност". В този контекст Румънската патриаршия "счита за необходимо да изрази твърда публична позиция, в съответствие с учението на Светото писание и Светите отци, винаги когато законодателните инициативи очевидно противоречат на моралните ценности и изповеданието на вярата на Румънската православна църква".