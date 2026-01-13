Испания с радикални мерки срещу високите наеми

Средните испански наеми са се удвоили през последното десетилетие

Лявото правителство на Испания ще затегне още повече правилата за наемане на стаи и ще ограничи средносрочните договори за наем, за да овладее рязкото покачване на наемите и да предотврати ценовите злоупотреби с декрет, който ще бъде одобрен през следващите седмици, заяви в понеделник министър-председателят Педро Санчес ‍.

Една от най-посещаваните от туристи държави в света, Испания страда от остър недостиг на жилища, изострен от туристическия бум, и през последните години се сблъсква с неопределени масови протести заради рязкото покачване на цените на жилищата.

"Ще продължим да се намесваме на пазара на наеми", заяви Санчес на събитие, отбелязващо началото на работите по най-големия обществен жилищен проект в Испания.

Дълго отлаганият проект Campamento ще превърне бивш военен обект в западната част на Мадрид в 10 700 държавни жилища на достъпни цени.

Санчес заяви, че ‍декретът ще включва 100% отстъпка от данъка върху доходите на физическите лица за наемодателите, които подновяват договорите за наем, без да повишават наемите.

Това би определило и лимит за комбинираните наеми на стаи на нивото на цял апартамент, за да се овладеят наемите на стаи и да се приложи контрол върху наемите в определени райони с висок натиск.

„Освен това, правителството би затегнало условията за сезонните договори за наем и би въвело санкции за използването им като заместител на дългосрочните договори за наем”, каза Санчес.

Асоциациите на собствениците на жилища и експертите казват, че настоящите разпоредби благоприятстват краткосрочните договори за наем пред дългосрочните.

Повечето мерки за жилищно настаняване обаче трябва да се прилагат от регионите, много от които се управляват от опозицията, която може да не желае да се съобрази.

Средните испански наеми са се удвоили през последното десетилетие, значително изпреварвайки ръста на заплатите.

Според Банката на Испания, има жилищен дефицит от 500 000 жилища, а официалните данни показват, че в Испания се строят само около 120 000 нови жилища всяка година - една шеста от нивата преди финансовата криза от 2008 г.