"Сърцето ми е в гърлото": Паника в Италия, земетресения изпразниха училищата и спряха влаковете

Земетресения удариха днес италианския регион Емилия-Романя, като два труса бяха с магнитуд 4,3 и 4,1 по скалата на Рихтер. Чу се силен тътен и хората излязоха по улиците. Последваха закъснения и отмяна на влакове, предава агенция ANSA.

Най-силният трус, с магнитуд 4,3, е бил с епицентър на 7 километра югозападно от Руси, в провинция Равена. Другият трус е бил в района на Фаенца. Земетресението е било усетено и в Имола, Форли, Чезена и чак на юг в провинция Римини. Учениците бяха изведени от класните стаи в Мецано, а едно училище беше евакуирано поради пукнатина.

Две земетресения бяха усетени тази сутрин в Романя, чак до Имола. Хора излязоха на улицата в няколко града. Най-силното, с магнитуд 4,3 по Рихтер, е било с епицентър на 7 километра югозападно от Руси, в провинция Равена и на дълбочина от 23 километра под земната повърхност.

Другото е било със сила 4,1 по Рихтер, с епицентър на 8 километра източно от Фаенца и на дълбочина 22 километра.

В Чезена , но също и във Форли и Равена, учениците бяха евакуирани от някои училища като предпазна мярка.

Никой не е пострадал, първоначалната оценка не е разкрила значителни щети

Няколко пръста бяха откъснати от статуята на Сан Витале на площад "Пиаца дел Пополо" в Равена. Училището "Джани Родари" в Мецано беше евакуирано поради пукнатина, съобщава в обширен репортаж Il Resto del Carlino.

"Оперативната зала е получила няколко обаждания от обществеността, главно за разяснения. В ход са предварителни проверки“, съобщиха пожарникарите от провинция Форли-Чезена. Първият трус е станал в 9:27 ч. Няколко минути по-късно, в 9:29 ч., второ сеизмично събитие е ударило района на Равена.

Двата труса, които са се случили близо един до друг и са продължили около 4-5 секунди, са били ясно усетени от населението и според някои свидетели са били съпроводени със силен трясък. "В някои домове движението се усещаше като вълнообразно, като къщите се тресяха осезаемо", споделят жители.

Влаковете по линиите Болоня-Римини и Ферара-Римини са временно спрени за проверка. Около двадесет влака са отменени.

Свидетелства: "Продължих напред"

Веднага след трусовете, в социалните мрежи започнаха тревоги, с репортажи от цяла Романя и широко разпространен страх. "Сърцето ми е в гърлото", написа жител на района на Ка'оси Форли; "Усетих как подът се разтресе и висящите чаши паднаха", каза друг; "Бях се облегнал на прозореца и това ме премести напред" и отново: "Чухме го на работа по-силно от шума на машините и никога преди това не се беше случвало".

Много публикации са публикувани онлайн: "Миех чинии и всички паднаха в мивката", "На втория етаж предмети паднаха от рафтовете при първия трус"; "Спрях на светофара и си помислих, че ме е блъснала кола“" „Усетих го, огромен трясък и подът се разтресе под краката ми, колко страшно"; "Бях на гаровата алея, дървета се движеха, получих шок"; "В Кава - Форли, на последния етаж на Condominio Fortissimo, усетих как всичко се разтресе"; "Силен трясък и много силен трус и толкова много страх"; "Полилеите се раздвижиха"; "Високият гардероб се разтресе и кутии паднаха от рафта"; "Първо чух силен шум, после всичко започна да се тресе".

Кметовете успокояват жителите: "Проверките са в ход, ние сме подготвени!"

"Преди три дни леденият дъжд, а тази сутрин и двата труса... но сме подготвени", успокои Кметът на Фаенца, Масимо Изола, който заяви, че в момента няма щети след двете земетресения, които удариха тази сутрин малко преди 9:30 ч., с епицентрове в Руси и Фаенца. „"сетихме ги, разбира се, но реакцията беше спокойна", обясни той. "Излязохме, събрахме се на площада, дори в училищата. Но сега всички сме обратно навън. Техниците извършват всички проверки, но към момента няма данни за сериозни щети", потвърди градоначалникът.

Влаковете са отменени, а движението е спряно за проверки

"След сеизмични трусове с магнитуд над 4,0 по скалата на Рихтер, движението по линиите Болоня-Римини, Кастелболонезе-Равена, Фаенца-Равена и Ферара-Римини е временно спряно. В ход са технически разследвания", съобщи Trenitalia Tper.

Има около двадесет отменени влака, 12 от които малко след 11:15 ч.

Маршрутите от Имола до Чезена, от Кастелболонезе до Равена, от Мецано до Равена и от Фаенца до Равена бяха особено засегнати от спиранията. Спирането и отмяната на влаковете по засегнатите маршрути се усетиха по линиите Болоня-Анкона и Болоня-Равена-Римини, като няколко влака претърпяха закъснения.

На гара Фаенца временното спиране на обслужването и отменяните влакове са посрещнати с тихо недоволство от многото пътници, които слизат от влаковете.

Докато се чака приключването на проверките на пероните, които започнаха веднага след земетресенията, опашките пред билетните каси се увеличават, за да се пренасрочат пътуванията, да се попита за валидността на билетите и за евентуални заместващи автобуси. Такситата, дори споделените, са особено популярни извън гарата за кратки разстояния.