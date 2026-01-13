Леден дъжд и сняг затвориха летища в Европа

Лютата зимна обстановка наложи временни затваряния и нарушиха полетите на летищата в Будапеща, Братислава, Виена и Прага

Летищата в Будапеща в Унгария, Братислава в Словакия и Виена в Австрия трябваше временно да затворят във вторник сутринта поради условията, но операциите вече са възобновени, съобщава Sky News.

Заледените условия принудиха служителите да преустановят операциите на международното летище Виена "поне до 11:00 ч. местно време във вторник, а на летище Братислава - до 11:15 ч. местно време". Полетите на летище Вацлав Хавел в Прага бяха ограничени, предаде по-рано Reuters.

Дебел слой лед покриваше пистите във Виена и ледът продължаваше да се образува и след операциите по отстраняването му, съобщи говорител на аерогарата. Полетите бяха пренасочени към други летища, съобщиха от летището.

Леденият дъжд принуди летище Прага да работи "по много ограничен начин", се казва в съобщение, публикувано в социалната мрежа X. Очакват се закъснения през целия ден, а пристигащите полети са ограничени, докато екипите работят по размразяването на главната писта, съобщиха от летището.

Václav Havel Airport Prague is currently operating only in a very limited mode. Due to intense freezing rain, arrivals are being restricted to allow for de-icing of the main runway, taxiways, and aircraft stands. These arrival restrictions will cause flight delays throughout the… pic.twitter.com/MO2NJ1J3rE — Prague Airport (@PragueAirport) January 13, 2026

Летището в Братислава беше затворено до 11:15 ч. местно време поради неблагоприятни метеорологични условия на пистата, като се очакват закъснения на полетите сутринта, съобщи информационна агенция TASR, позовавайки се на информация от уебсайта на летището.

"Екип за аварийни операции провежда заседание, за да оцени спирачното действие на пистата и да определи кога летището може безопасно да възобнови дейността си", се казва в информацията. "Пътниците се съветват да следят уебсайта на летището, мобилните приложения на авиокомпаниите и съобщенията на летището за най-нова информация относно заминаващите си полети", съобщиха от летище Братислава.

Проблеми поради сняг и лед имаше и на летището във Франкфурт, Германия.