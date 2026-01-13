Тревога в Дунав: Потвърдиха повишаване на амониевите показатели заради инцидента с "Феникс Юпитер"

Още по темата: Баржа с над 1100 тона химически торове потъна в Дунав край Свищов 13.01.2026 14:49

Мониторингът продължи и резултатът от пробите, взети на 12.01.2026 г., показва превишение на индикатора за амоний

Властите в румънския окръг Телеорман обявиха, че са засекли повишаване на амониевите показатели в Дунав, след като кораб, превозващ над 1100 тона тор, започна да потъва в района на пристанище Зимнича.

"На 09.01.2026 г. пристанищните власти в град Зимнича съобщиха, че товарен кораб, заседнал на пясъчна коса в района на пристанище Зимнича, извън основния навигационен маршрут, е започнал да потъва. От информацията, предоставена от пристанищните власти на Зимнича, става ясно, че това е моторната баржа Phoenix Jupiter на превозвача SC Mondotransalex SRL, натоварена с 1133 тона тор - CAN N(MgO) 27 (4.8) гранулиран, която е пътувала по маршрута Вуковар, Хърватия - Гюргево", заявиха представители на префектура Телеорман, цитирани от Agerpres и телевизионният канал PRO TV.

Според цитирания източник, по време на събитието, представители на Системата за управление на водите Телеорман и Комисариата на Националната екологична охрана на окръг Телеорман са отишли ​​на мястото на инцидента, за да оценят ситуацията и да вземат водни проби от района на инцидента.

"Резултатите от анализите на водните проби, взети на 10.01.2026 г., не показват превишения на допустимите пределно допустими стойности. Мониторингът продължи и резултатът от пробите, взети на 12.01.2026 г., показва превишение на индикатора за амоний", съобщи още префектура Телеорман.

Префектът на окръг Телеорман свика Групата за техническа подкрепа за вида риск от замърсяване на водите, в рамките на която бяха установени следните мерки: непрекъснат мониторинг на качеството на водата в района на събитието; информиране на властите на окръга надолу по течението за развитието на ситуацията; информиране на населението за възможни рискове; наблюдение на ситуацията по отношение на състоянието на кораба.

"Относно въздействието върху общественото здраве, бихме искали да посочим, че Дирекцията за обществено здраве на Телеорман е уведомила за събитието в информационната система ReSanMed (Национален регистър на здравните рискове във връзка с факторите на околната среда в модула "Инцидент/авария") и е уведомила службите за обществено здраве на крайдунавските окръзи, разположени надолу по течението от Зимнича", съобщава префектура Телеорман.

В зависимост от стойностите на параметрите, определени по време на анализа на проби, взети от района на събитието, населението надолу по течението ще бъде информирано за потенциалните рискове.

В кръга няма населени места, които да се водоснабдяват от река Дунав надолу по течението

Властите в Телеорман заявяват, че в окръга няма населени места, които да се водоснабдяват от река Дунав, надолу по течението от мястото, където се е случило събитието.

"Всички съответни институции си сътрудничат, за да намалят въздействието на този инцидент и да предприемат необходимите законови мерки", заявиха още представителите на префектурата.

Кметство на Зимнича: "Засядането на баржата "Феникс Юпитер" не застрашава града ни по никакъв начин"

На свой ред кметството на Зимнича обяви на жителите си, че няма опасност.

"Кметът на Зимнича, г-н Петре Първу, информира гражданите, че повредата на баржата "Феникс Юпитер" не застрашава нашия град по никакъв начин. Баржата "Феникс Юпитер", собственост на румънски корабособственик, се повреди на 20 декември 2025 г., пристигайки на 21 декември пред град Зимнича. Корабът е натоварен с количество от 1133 тона химически торове. От миналата седмица баржата започна да поема вода и в момента е потопена. Компетентните органи постоянно следят ситуацията, включително риска от замърсяване, като ежедневните разследвания показват, че няма замърсяване на водите на Дунав. Също така информираме гражданите, че трафикът и транспортът по Дунав не са засегнати. Кметът на Зимнича, г-н Петре Първу, следи ситуацията, като е в постоянен контакт с компетентните институции на румънската държава", съобщиха представителите на кметството.