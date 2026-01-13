Фермерите отрязаха Мицотакис, блокират Промахон

Още по темата: Гръцките фермери отказват разговори с Мицотакис, заплашват с ескалация на протестите 13.01.2026 10:30

На събрание те са решили блокадата да продължи поне 24 часа

Срещата на премиера на Гърция Кириакос Мицотакис с представители на фермери и животновъди е насрочена за 15:00 часа във вторник в имението Максимос, съобщава АНА-МПА.

Коментирайки отказа на фермерите, представлявани от Панхеленския комитет, да присъстват на диалога, правителствени източници, пожелали анонимност, заявиха, че това отношение показва, че намеренията на определени представители на блоковете „не са насочени към задоволяване на справедливите искания на селскостопанския свят“.

Както отбелязаха те, „всеки, който вярва в справедливостта на своите искания и в решение, идва да участва в диалог“, припомняйки, че последната покана на правителството е била отправена в понеделник следобед и е включвала две отделни назначения, тъй като не е било възможно да се сформира единен представителен комитет.

Същите източници подчертаха, че диалогът „се провежда, за да се осигурят решения за мнозина, а не за да се обслужват личният избор или партийните интереси на малцина“, добавяйки, че „правителството и обществото нямат повече време за тези, които искат да продължат революционната гимнастика“.

От своя страна, фермерите, които са свързани с Панхеленския комитет, решиха да не участват в срещата, след като приключиха срещите в блокадите на Никея, Малгара и Кардица. Както съобщиха, решението е взето поради разногласия относно състава на представителните комитети, като същевременно обявяват ескалация на мобилизациите.

Протестиращите фермери от Серес, които няма да участват в диалога с правителството, са обявили блокада на граничния пункт Промахон на границата с България от 12:30 ч. днес за всички видове автомобили, включително леките. На събрание те са решили блокадата да продължи поне 24 часа, а кога ще бъде вдигната ще бъде решено на ново събрание, пише БТА.

Граничният пункт Евзони на границата със Северна Македония ще бъде блокиран от 12 до 16 ч. и от 19 до 24 ч., отново за всички видове автомобили. Преминаването ще се позволява само при извънредни ситуации.