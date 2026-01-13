Битката в Чечения започва: кой ще наследи Кадиров

Кадиров е обвинен в редица нарушения на човешките права

Прокремълският лидер на Чечения е тежко болен, което кара Москва да се бори за осигуряване на гладко прехвърляне на властта в нестабилната руска република.

Рамзан Кадиров, който се описва като „пехотинец“ на президента Путин, се смята, че страда от остра панкреатична некроза и бъбречни проблеми, а появяването му на публични места става все по-рядко. За последно е бил видян преди повече от седмица, когато изглеждал измършавел и ходел с бастун.

Миналата седмица руският опозиционен уебсайт „Новая газета“ съобщи, че 49-годишният чеченски лидер, който е на власт от 2007 г., е бил приет в болница, докато е бил в Москва, за да присъства на заседание на държавния съвет, председателствано от Путин на 25 декември, пише The Times.

Кадиров не се яви на заседанието и не се появи на нито една от официалните снимки от събитието, публикувани от Кремъл. Чеченските власти, а по-късно и самият Кадиров, отрекоха тези информации. Въпреки това, лидерът, един от най-големите поддръжници на войната на Путин в Украйна, изглежда намекна миналия месец, че не му остава много да живее.

„Ако слушате слуховете, няма да доживея до дълбока старост“, каза той. „Ами, не искам да доживея до дълбока старост. Искам да си отида, докато всички ме обичат и уважават.“

Кадиров е обвинен в редица нарушения на човешките права, включително извънсъдебни убийства и мъчения.

Състоянието му сега се е влошило рязко

и той е на диализа в частна клиника в Чечня, съобщи базираната в Киев информационна агенция „Укринформ“ през уикенда, позовавайки се на източник от украинската военна разузнавателна служба ГУР. Съобщава се, че членове на неговия клан, включително роднини от чужбина, са се събрали в болницата.

Това обаче не е първият път, когато украинското разузнаване съобщава, че Кадиров е на прага на смъртта. През 2023 г. ГУР заяви, че е в критично състояние в болница, докато украинските медии съобщиха, че е в кома.

Въпросът за наследяването е от жизненоважно значение за Кадиров, чиито интереси са в осигуряването на дългосрочната безопасност на семейството му, и за Кремъл, който ще иска да запази максимален контрол над предимно мюсюлманската република, преживяла две войни за независимост след разпадането на Съветския съюз.

Смята се, че около 100 членове на семейство Кадиров заемат някаква роля в чеченската администрация, което е най-големият брой сред всички чиновници в Русия. На второ място е Путин, за когото се смята, че е назначил 26 от своите роднини на властови позиции, според руски журналисти.

Кадиров изглежда обявява третия си син, 18-годишния Адам, за свой наследник. Приличащ много на баща си както по външен вид, така и по грубо поведение, през последните месеци той е получил множество титли, включително секретар на Съвета за сигурност.

Друг син, Ахмат Кадиров, е сред най-удостоените с отличие членове на чеченската администрация. Вече ръководител на спортното министерство и министерството на регионалните младежки въпроси, той беше назначен за вицепремиер на Чечня този месец от баща си.

Харолд Чембърс, експерт по Кавказ, заяви, че назначаването на членове на семейството е отговор на нарастващите заплахи за властта на Кадиров от служители в руските служби за сигурност, които са склонни да заменят режима му с по-покорен владетел.

Смята се обаче, че служители в Москва предпочитат Апти Алаудинов, чеченски военен командир, или Адам Делимханов, твърдолинеен чеченски депутат, за наследник на Кадиров.

Въпреки съобщенията за предстоящата му кончина, Кадиров намери време да се включи в онлайн спор с президента Зеленски, поредният от вражда, която продължава повече от десетилетие.

Чеченският лидер отговори с обичайния си мачизъм на импровизираната забележка на Зеленски, че Америка трябва да се справи с Кадиров, както направи с венецуелския президент Николас Мадуро.

Самият Зеленски не се поколеба да се подиграе с чеченеца, като за кратко забрави – или се престори, че забравя – името на Кадиров, докато призовава за отвличането му.

Всъщност двамата се познават много добре. През 2014 г., когато Зеленски беше комик, той и трупата му изнесоха скеч за украинската телевизия, в който Кадиров плачеше. Глас зад кадър казва на публиката, че плаче заради падането на паметника на Ленин.

Три дни по-късно Зеленски се извини, но заплахите не стихнаха. Съпругата на Зеленски, Олена, по-късно заяви, че е трябвало да наемат телохранители, вярвайки, че на чеченските убийци е било наредено да ги убият. Кадиров никога не е забравил хитростта и на всеки няколко години я повдига, когато критикува Зеленски.