Сиярто: Върховенството на закона е в криза в Полша

Единствената причина Брюксел да не ви критикува е, че обслужвате либералния мейнстрийм

Върховенството на закона е в криза в Полша. Единствената причина Брюксел да не ви критикува е, че обслужвате либералния мейнстрийм. Безумие е, че полският министър на правосъдието ни образова за демокрация, свобода на медиите и юрисдикция. Това написа външният министър на Унгария Петер Сиярто в социалната мрежа Х в отговор на Валдемар Журек, който заяви, че "Унгария е във фокуса на институциите на ЕС от години поради нарушенията на върховенството на закона, отнасящи се за гражданското общество, свободата на медиите и науката, както и правосъдната система.

"Окупирахте обществената телевизия по време на пряко предаване, вашият премиер обяви предварително съдебното решение, за да се похвали терорист, който взриви критична инфраструктура, преследвате онези, които мислят различно от правителството, искахте да вкарате опозиционни депутати в затвора и да ги храните насилствено”, каза още Сиярто.