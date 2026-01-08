Сиярто: Решенията на „Коалицията на желаещите“ увеличават заплахата от пряка война с Русия

Още по темата: Виктор Орбан: Трансформацията на света е пред нас 07.01.2026 11:02

Унгарското правителство няма да позволи Будапеща да бъде въвлечена във войната

Решенията, взети от западноевропейските страни на срещата в Париж, са насочени към удължаване на конфликта в Украйна, създавайки заплаха от война с Русия. Това каза унгарският външен министър Петер Сийярто, коментирайки резултатите от срещата на „Коалицията на желаещите”, проведена в Париж на 6 януари.

„Стремейки се да установят военно присъствие в Украйна, западноевропейските страни увеличават заплахата от пряка война с Русия“, цитира агенция MTI думите на външния министър.

Сиярто смята, че това е проява на настоящата политика на ръководството на ЕС, чиито решения са насочени към разгръщане на военен конфликт с Москва.

„Продължаваме да се застъпваме за мирни преговори, подкрепяме преговорите между САЩ и Русия на най-високо ниво и отхвърляме последните военни решения на Брюксел“, подчерта Сиярто.

Според него унгарското правителство няма да позволи Будапеща да бъде въвлечена „във войната, която Брюксел иска да разгърне срещу Русия“.