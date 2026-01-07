Виктор Орбан: Трансформацията на света е пред нас

Това е пътят на войната и губещите

Война в Украйна, криза във Венецуела, въздухът кипи над Гренландия, Тайван и Иран, така започна 2026 г. Трансформацията на света е пред нас. Това напуса във Фейсбук унгарският премиер Виктор Орбан.

Според публикацията на Виктор Орбан, най-важният въпрос на правителственото заседание в сряда е как Унгария може да бъде задържана на пътя на мирното, стабилно развитие в тази по-опасна от всякога епоха.

По пътя, където има 14-та месечна пенсия, където семейните помощи и семейните данъчни облекчения са разширени и където помагаме на всеки млад унгарец да получи първия си дом.

„Това е нашият път. Това е пътят на мира. С дела, вместо с думи“, написа премиерът. „В контраст с това е брюкселският път. С военен план, милиарди пари от ЕС, дадени на Украйна и систематично крадени там, пакт за миграция. И разбира се, с новата унгарска сателитна партия, която ще гласува за всичко, което хер Вебер иска. Това е пътят на войната и губещите. Нека го избягваме отдалеч.”