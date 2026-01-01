Виктор Орбан: Европа се приближава все повече до ръба на пропаст, наречена война

Европа дори е преструктурирала цялата си икономика

2025 г. беше повратна точка, а 2026 г. ще бъде решаваща. Европейските лидери се приближават все повече до ръба на война. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за телевизия M1.

Според него, заседанията на Европейския съвет сега приличат на военни брифинги.

„Това, което преди беше мирно обсъждане, се превърна във военни съвети. Говорим за това как да победим Русия, как да спечелим войната с Украйна. Европейските лидери се приближават все повече до ръба на бездната, наречена война“, каза Орбан.

През 2025 г. унгарското правителство „изгради плановете си върху предположението, че американският президент ще обедини европейците и ще сложи край на руско-украинската война“. „Мислехме, че 2025 г. ще бъде годината на пробива – от война към мир“, отбеляза премиерът.

Но тези надежди, признава той, не се сбъднаха.

„За първи път, откакто наблюдавам международната политика, американци и европейци заеха противоположни позиции по такъв стратегически важен въпрос като войната в Европа“, обясни той. „Американският президент даде заповед за прекратяване на войната и сключване на мир, на което европейците отговориха: „Не, ние искаме да продължим тази война, дори без участието на американците. Ще осигурим пари, оръжия и, ако е необходимо, войници.“

Орбан добави, че Европа дори е „преструктурирала цялата си икономика на военна основа“.