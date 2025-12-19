Виктор Орбан: Не позволихме на Европа да обяви война на Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан.

Подготовката за война явно продължава в Брюксел

Успяхме да предотвратим непосредствената заплаха от война. Не позволихме на Европа да обяви война на Русия чрез използване на руски активи. Този план щеше да въвлече Европа във война и да наложи финансово бреме от 1000 милиарда лева върху Унгария. Успяхме да защитим унгарските семейства от това. Това написа в социалната мрежа Х унгарският премиер Виктор Орбан.

По думите му, подготовката за война явно продължава в Брюксел. 

„Унгария остава гласът на мира в Европа и няма да позволи парите на унгарските данъкоплатци да се използват за финансиране на Украйна”, написа още Орбан.

Според него, ако Русия заведе дело за конфискация на замразените си активи, Европейският съюз ще трябва да върне двойно повече.

