Германия планира да емитира рекордно висок дълг през 2026 г.

Германското правителство планира да заеме рекордна сума на финансовите пазари през следващата година за финансиране на инвестиции и възнамерява да емитира 20-годишна облигация за първи път заради търсенето, съобщи в четвъртък агенцията, отговорна за дълга на Берлин, предава Reuters.

То планира да набере рекордните 512 милиарда евро (600,3 милиарда долара) през следващата година чрез продажба на облигации за модернизиране на инфраструктурата и въоръжените сили, според Германската финансова агенция, която управлява заемите и дълга на германското правителство, отбелязва Anadolu Agency.

Агенцията планира да предложи на капиталовия пазар чрез търг германски държавни облигации на стойност приблизително 318 милиарда евро (373 милиарда долара) с падеж до 30 години.

Правителството възнамерява да емитира федерални ценни книжа с общ обем от 181,5 милиарда евро (213 милиарда долара), съобщи Германската финансова агенция.

Това е по-високо от 2023 г., когато бяха отпуснати половин трилион евро за справяне с пандемията от COVID-19 и последиците от войната в Украйна.

През 2024 г. тази сума спадна до 439 милиарда евро и тази година намаля допълнително до 425 милиарда евро.

Като се добавят заемите чрез специалните фондове за инфраструктура и отбрана, общият нов дълг ще бъде доста над 180 милиарда евро през следващата година - ниво, надминато единствено по време на пандемията през 2021 г. с над 215 милиарда евро.

Основните рейтингови агенции оценяват кредитоспособността на Германия като AAA, което сигнализира за изключително нисък риск от неизпълнение и я прави търсен емитент.

Въпреки че Германия поддържа най-високия си кредитен рейтинг от AAA, се очаква лихвените разходи на правителството да се увеличат поради високото ниво на заеми.

Германия си е поставила за цел да набере 318 милиарда евро на капиталовия пазар и още 176 милиарда евро на паричния пазар (и двете чрез търгове) през 2026 г., съобщи агенцията. Също така планира да емитира между 16 и 19 милиарда евро зелени федерални ценни книжа.

Потвърждението на плана за емитиране за второто тримесечие на 2026 г. ще бъде публикувано през март.