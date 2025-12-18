Естония започна да строи бункери на границата с Русия (СНИМКИ)

Започна изграждането на първите отбранителни бункери в окръг Въру

Естония е започнала строителството на първите си бункери близо до руската граница, според националната обществена телевизия ERR.

Съобщава се, че строителите са започнали работа по първите пет бункера, които ще бъдат част от така наречената Балтийска отбранителна линия. През следващите месеци ще бъдат построени още 23 бункера. До края на 2027 г. се планира да бъдат инсталирани до 600 бункера в североизточна и югоизточна Естония. Освен това е планирано завършването на 40-километров противотанков ров.

Припомняме, че още през юни 2024 г. стана известно, че балтийските държави и Полша искат от Европейския съюз финансиране за изграждането на отбранителна линия на границата с Русия и Беларус. 700-километровата отбранителна линия ще изисква най-малко 2,5 милиарда евро.

Подполковник Айнар Афанасьев, инженерен инспектор на Генералния щаб на Естонските отбранителни сили, отбеляза, че внимателният подбор на местата за бункери и окопи е изключително важен, за да се впишат в отбранителните планове на отбранителните сили и спецификата на терена. "Необходимо е тези решения да бъдат добре обмислени и съгласувани с подразделенията", добави той.

Според Афанасиев, бункерите са предназначени предимно за защита на личния състав от директни попадения на 152-милиметрови артилерийски снаряди, които се използват широко във въоръжените сили на Руската федерация.

В близко бъдеще се планира и започване на изграждането на противотанков ров с дължина 3,4 километра. Общо се планира изграждането на до 40 километра противотанкови ровове.

Пълната защитна зона на Балтийско море ще бъде завършена най-късно до края на 2027 г.