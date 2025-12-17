Лондон заплаши Роман Абрамович със съд

Руският олигарх още не е предал на Украйна парите от продажбата на "Челси"

Британският премиер Киър Стармър заяви, че правителството е готово да съди руския милиардер Роман Абрамович, ако той не преведе средствата от продажбата на футболен клуб "Челси" на Украйна, съобщават BBC и The Financial Times. Става въпрос за 2,5 милиарда паунда, които са замразени в банкова сметка в Обединеното кралство от 2022 г.

Бившият собственик на "Челси", обеща тогава, че парите които е спечелил от продажбата на клуба, ще бъдат използвани в полза на жертвите на руската инвазия в Украйна. Сега Абрамович настоява, че те трябва да бъдат използвани за „всички жертви на войната“ – което означава, че руснаците също биха могли да се възползват от тях.

„Моето послание към Абрамович е просто: времето дойде. Изпълнете ангажимента си и преведете парите сега. Ако това не се случи, ние сме готови да се обърнем към съда, за да гарантираме, че всяка стотинка ще достигне до хората, чийто живот е съсипан от незаконната война на Путин“, заяви Стармър по време на парламентарно заседание.

Олигархът беше принуден да продаде Челси след началото на руската инвазия в Украйна и налагането на британски санкции срещу него заради връзките му с Владимир Путин. Сделката беше одобрена при условие, че самият бизнесмен и неговите сътрудници няма да печелят от продажбата.

„Ако г-н Абрамович не успее да действа бързо, това правителство е напълно ангажирано и готово да се обърне към съда, за да изпълни този ангажимент, ако е необходимо“, заяви говорител на Даунинг Стрийт.

В изказване пред Камарата на общините сър Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство е издало лиценз „за прехвърляне на 2,5 милиарда паунда от продажбата на футболен клуб Челси, която е замразена от 2022 г.“.

„Посланието ми към Абрамович е ясно: времето изтича“, предупреди британският премиер.