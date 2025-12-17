Цените на жилищата в Испания са се повишили с 95%

От 2021 г. темпът на растеж на цените се ускорява значително

Луксозните жилища в автономната област Мадрид (т.нар. prime, които струват между един и три милиона евро) сега са с 95% по-скъпи, отколкото през 2014 г. Средната цена на квадратен метър е скочила от 1773 евро на 3462 евро, според доклада на Diza Market, изготвен въз основа на данни от Статистическия портал на нотариата. В тази работа Фернандо Пинто и Мария Луиса Медрано, преподаватели в Университета Рей Хуан Карлос, са анализирали поведението на пазара в петте общини с най-високи цени на квадратен метър в общността, както и петте пощенски кода с най-скъпи жилища в столицата, пише El Pais.

Основното заключение, до което са стигнали, е, че повишението е резултат, наред с други фактори, от недостига на предлагане, „стабилното и нарастващо пристигане на платежоспособни купувачи от различни националности“, както и „институционалната и правна стабилност, която Мадрид излъчва като дестинация за инвестиции в недвижими имоти“.

От 2014 до 2019 г. цените са следвали „възходяща, но умерена траектория“ с годишни увеличения между 4 % и 8 %, което е довело до натрупан ръст от 28 %. Авторите твърдят, че през тези години разширяването на пазара, водено от национални купувачи, е било „подредено“ и Мадрид е започнал да се утвърждава като привлекателна дестинация в сегмента на луксозните жилища.

От 2021 г. темпът на растеж на цените се ускорява значително и се регистрира кумулативно увеличение от 54% до 2024 г. „Международното търсене се засилва, недостигът на реновирани премиум имоти става все по-очевиден и младите купувачи с висока покупателна способност придобиват по-голяма роля“, се посочва в проучването.

При анализа на петте пощенски кода на най-скъпите апартаменти в столицата (Recoletos, Castellana, Jerónimos, Ibiza-Niño Jesús и Almagro-Justicia), в доклада се твърди, че всеки от тях е като „автономен микропазар“, определен главно от качеството и количеството на жилищата, предлагани за продажба, и нивото на международното търсене. Средната цена на квадратен метър в тези пет зони е около 9500 евро и достига своя пик в Реколетос, по-известен като Златната миля, с 11 562 евро.

При анализа на цените след пандемията в градовете, включени в доклада, авторите отбелязват, че се търсят по-големи жилища с градини, както и увеличение на международните клиенти, които търсят „висококачествени“ жилищни райони извън градския център. По същия начин те говорят за „ефект на преливане“ към „съседните общини“ поради натиска на търсенето в столицата. В Алкобендас се регистрира най-скъпият квадратен метър, малко над 5000 евро, докато Боадиля дел Монте отбеляза най-голямото увеличение на цените след пандемията, 63%.