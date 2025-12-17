Ген. Сирски: Русия е събрала 710 000 войници за стратегическа настъпателна операция

Русия е увеличила числеността на своята военна групировка в Украйна до около 710 000 войници, за да проведе стратегическа настъпателна операция. Това заяви главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна ген. Александър Сирски по време на 32-рата среща на Контактната група за отбрана на Украйна (формат Рамщайн), съобщи Укринформ.

„За провеждане на стратегическа настъпателна операция противникът е увеличил групировката си до около 710 хиляди души. Въпреки значителните загуби, руската армия не се отказва да продължи настъпателните действия, макар и да не е постигнала значителни оперативни успехи“, отбеляза Сирски.

Той даде примери за ефективни действия на украинските войски. По думите му, украинските части са отблъснали руснаците от Купянск и са поели контрол над почти 90% от територията на града.

Отделно Сирски коментира ситуацията край Покровск, където руските войски се опитват да превземат града повече от 17 месеца, концентрирайки там значителни сили.

„Украинските части държат отбраната и поемат инициативата. В резултат на контранастъпателни действия си възвърнахме контрола над 16 кв. км в северната част на Покровск“, отбеляза той.

Според него, ВСУ са си върнали и 56 кв. км територия в районите на населените места Гришине, Котлине и Удачно западно от Покровск.

Сирски подчерта, че Украйна едновременно с това увеличава натиска чрез удари дълбоко в руска територия по критични инфраструктурни обекти.

„В резултат на тези удари преките и косвените загуби на Русия от началото на годината възлизат на общо 21,5 милиарда долара“, каза той.