Джорджа Мелони: Няма да плащаме повече, за да получаваме по-малко от бюджета на ЕС

Министър-председателят на Италия: "Финансовата подкрепа трябва да бъде устойчива за страните от ЕС в краткосрочен и дългосрочен план"

Премиерът на Италия Джорджа Мелони направи остро изказване към Европейската комисия, а посланието й отекна в цяла Европа.

"Предложението на Комисията предвижда по-големи вноски и по-ниски средства за традиционни политики, които са фундаментални за нас, като например Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване. Ще го кажа директно: няма да приемем да плащаме повече, за да получим по-малко", категорична бе Мелони в обръщението си към Камарата преди заседанието на Съвета на ЕС, посветено на европейския бюджет, предава италианската агенция ANSA.

Италия няма да изпраща войски в Украйна. Трудно е да се намери устойчиво решение относно руските активи

"В понеделник на срещата на върха в Берлин със Зеленски, няколко европейски колеги и американски преговарящи имаше "конструктивен и единен климат, който си струва да се подчертае", каза още министър председателят на Италия

"Заключителната декларация на европейските лидери потвърждава всички приоритети, които Италия подкрепи през тези трудни месеци, които аз повторих и на Зеленски по време на посещението му в Рим", посочи Мелони в обръщението си към Камарата на депутатите, подчертавайки, че сред "фундаменталните фактори", които се очертаха от срещата на върха, е "тясната връзка между Европа и Съединените щати, които не са конкуренти по този въпрос, но споделят една и съща цел и перспектива, които не могат да се припокриват напълно поради различното им географско положение".

Важно е "да се поддържа натиск върху Русия", която, противно на пропагандата, "е затънала в брутална позиционна война с цената на огромни жертви. Тази трудност е единственото нещо, което може да принуди Москва да постигне споразумение", категорична бе Джорджа Мелони.

Съветът на ЕС "е призован да осигури непрекъснатост на финансовата подкрепа" за Украйна с "най-устойчивото решение за държавите членки в краткосрочен и дългосрочен план", каза премиерът на Италия, визирайки решението за евентуалното използване на замразени руски активи. "Намирането на устойчиво решение", добави тя, "далеч няма да бъде лесно".

Що се отнася до гаранциите за сигурност за Украйна, съществува, наред с други неща, "възможността за разполагане на многонационални украински сили, водени от желаещите с доброволното участие на страните: Възползвам се от възможността да повторя, че Италия не възнамерява да изпраща войници в Украйна", подчерта Мелони. Териториалният въпрос е "най-трудната пречка за преодоляване в преговорите. Всички ние трябва да признаем добросъвестността" на Володимир Зеленски, "който стигна дотам, че да предложи референдум", предложение, "отхвърлено от Русия". "Всяко решение", повтори тя, "трябва да бъде взето между страните и никой не може да налага волята си отвън".