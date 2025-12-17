Вучич: Сърбия няма да воюва с никого, но ще укрепи армията си

Имаме 36 милиарда евро валутни резерви

Сърбия няма да воюва с никого, но ще укрепи армията си. Това каза сръбският президент Александър Вучич, съобщава РТС.

„Купуваме много нови системи, искам хората да се чувстват спокойни, да знаят, че имаме много силни възпиращи средства и че тези, които смятат, че трябва да опитат нещо или да помислят за него, знаят много добре, че не е възможно да го направят, защото загубите им биха били неизчислими и би било невъзможно тази атака да оцелее“, каза още Вучич.

Той подчерта, че целта е да се запази мирът, икономиката да просперира, хората да бъдат мирни, свободни и да харчат парите си.

„Нека ви дам официалните данни. Имаме двадесет и девет милиарда и 367 милиона евро валутни резерви плюс 52,5 тона злато, най-високите резерви в историята, което е някъде около 6,3 милиарда евро. Така че, имаме 36 милиарда евро валутни резерви. Можем да защитаваме валутния курс с години, без да знаем какво се случва“, добави Вучич.