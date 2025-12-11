Вучич: Не виждам защо някой би имал против, ако Западните Балкани станат част от ЕС

Политиката е въпрос на възможното и въпрос на рационален подход

Сръбският президент Александър Вучич каза, че по време на работна вечеря с председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща е представил накратко идеята за съвместно приемане на страните от Западните Балкани в ЕС, добавяйки, че не вижда защо това би притеснявало някого в региона, пише белградският „Политика”.

По думите му, е предложил нещо, което смята за отговорно и мъдро.

„Казах това по рационални причини, не ирационални, не политически, защото някой ще бъде там преди нас. Първо скачаш, после казваш „хоп“. Казах го, защото мисля, че е най-доброто решение. Да кажем, Сърбия влезе и няма да ви питам сега с каква територия, а Прищина я няма никъде. Как ще решим този проблем, защото някой трябва да помисли за това. И какво трябва да направим, да речем, с БиХ в такъв случай? Тогава бошнаците от Пазар ще трябва да преминават граница, която е три пъти по-трудна за достигане до Сараево и обратно. А сърбите от Биелина, Баня Лука, Требине, Зворник и всяко друго място ще трябва да преминават граница, която е три пъти по-трудна, отколкото е днес, вместо да имат отворени граници, както предлагам“, добави Вучич.

Заявявайки, че политиката е въпрос на възможното и въпрос на рационален подход, Вучич каза, че няма нужда от спешност и прибързаност при реагиране на нещо, където няма лошо или злонамерено намерение, на нещо, което се отнася за всички.

Той подчерта, че не предлага всички в региона да чакат заедно.

„Мислех, че всички ще бъдем част от Европейския съюз (ЕС) навреме или, ако щете, преждевременно. Защо това притесняваше някого? Защото някои би трябвало да бъдат, а други вероятно не би трябвало. Ами аз ще се радвам на всеки успех на хората в Скопие, на всеки успех на хората в Баня Лука, на всеки успех на хората в Плевля, Саранда, Елбасан или където и да е другаде. Какъв е проблемът в това? И когато видите, че там няма проблем, тогава ви е ясно, че за всичко са виновни някакви други причини“, каза Вучич.