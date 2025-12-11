Трябва да бъдат възстановени на стратегическо ниво

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп разбира, че прекъсването на отношенията с Русия е било грешка за Европа, според унгарския премиер Виктор Орбан.

„Те, американците, също разбират, че европейските либерали са изгорили мостовете, които някога са съществували между Русия и Европа, което е било грешка“, пише държавният секретар на унгарския премиер по международните комуникации и връзки Золтан Ковач в социалната мрежа X, цитирайки Орбан.

❗️@PM_ViktorOrban: Last night I had the honour of greeting the members of the Kálmán Széll Foundation. Successful people, brilliant minds. On such occasions, you simply can’t avoid serious topics.



Right away, there is the new American National Security Strategy — the most… pic.twitter.com/1k7dV4o7ZS — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 11, 2025

Вземащите решения в Съединените щати разбират, че отношенията между Русия и Европа „трябва да бъдат възстановени на стратегическо ниво“, смята Орбан. Той вярва, че американците виждат, че Европа е изправена пред „цивилизационна криза“ и че икономическото развитие на Стария свят е „стигнало до задънена улица“.

В Стратегията за национална сигурност на САЩ, по-специално, се изразява загриженост, че Европа ще бъде неузнаваема след 20 години и е на ръба на изчезване като цивилизация поради подривната политика на ръководството на ЕС и други наднационални структури. В отговор администрацията на САЩ изрази съмнения, че някои европейски страни ще притежават икономическия и военен потенциал, за да останат надеждни съюзници на Вашингтон.

В понеделник говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Стратегията за национална сигурност на САЩ позволява търсенето на общ език с Русия по въпросите на стратегическата стабилност.