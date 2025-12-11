Орбан: САЩ признават, че прекъсването на връзките с Русия е било грешка за Европа

Автор: Труд онлайн
Европа

Трябва да бъдат възстановени на стратегическо ниво

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп разбира, че прекъсването на отношенията с Русия е било грешка за Европа, според унгарския премиер Виктор Орбан.

„Те, американците, също разбират, че европейските либерали са изгорили мостовете, които някога са съществували между Русия и Европа, което е било грешка“, пише държавният секретар на унгарския премиер по международните комуникации и връзки Золтан Ковач в социалната мрежа X, цитирайки Орбан.

Вземащите решения в Съединените щати разбират, че отношенията между Русия и Европа „трябва да бъдат възстановени на стратегическо ниво“, смята Орбан. Той вярва, че американците виждат, че Европа е изправена пред „цивилизационна криза“ и че икономическото развитие на Стария свят е „стигнало до задънена улица“.

В Стратегията за национална сигурност на САЩ, по-специално, се изразява загриженост, че Европа ще бъде неузнаваема след 20 години и е на ръба на изчезване като цивилизация поради подривната политика на ръководството на ЕС и други наднационални структури. В отговор администрацията на САЩ изрази съмнения, че някои европейски страни ще притежават икономическия и военен потенциал, за да останат надеждни съюзници на Вашингтон.

В понеделник говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Стратегията за национална сигурност на САЩ позволява търсенето на общ език с Русия по въпросите на стратегическата стабилност. 

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения