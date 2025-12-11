Трябва да бъдат възстановени на стратегическо ниво
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп разбира, че прекъсването на отношенията с Русия е било грешка за Европа, според унгарския премиер Виктор Орбан.
„Те, американците, също разбират, че европейските либерали са изгорили мостовете, които някога са съществували между Русия и Европа, което е било грешка“, пише държавният секретар на унгарския премиер по международните комуникации и връзки Золтан Ковач в социалната мрежа X, цитирайки Орбан.
❗️@PM_ViktorOrban: Last night I had the honour of greeting the members of the Kálmán Széll Foundation. Successful people, brilliant minds. On such occasions, you simply can’t avoid serious topics.— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 11, 2025
Right away, there is the new American National Security Strategy — the most… pic.twitter.com/1k7dV4o7ZS
Вземащите решения в Съединените щати разбират, че отношенията между Русия и Европа „трябва да бъдат възстановени на стратегическо ниво“, смята Орбан. Той вярва, че американците виждат, че Европа е изправена пред „цивилизационна криза“ и че икономическото развитие на Стария свят е „стигнало до задънена улица“.
В Стратегията за национална сигурност на САЩ, по-специално, се изразява загриженост, че Европа ще бъде неузнаваема след 20 години и е на ръба на изчезване като цивилизация поради подривната политика на ръководството на ЕС и други наднационални структури. В отговор администрацията на САЩ изрази съмнения, че някои европейски страни ще притежават икономическия и военен потенциал, за да останат надеждни съюзници на Вашингтон.
В понеделник говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Стратегията за национална сигурност на САЩ позволява търсенето на общ език с Русия по въпросите на стратегическата стабилност.