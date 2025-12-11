Сретен Йосич излезе предсрочно от затвора

Още по темата: Сретен Йосич излиза от затвора през октомври 05.06.2021 13:32

Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г.

Сретен Йосич, по-известен като Йоца Амстердам, е освободен условно с решение на Апелативния съд в Белград, съобщава Danas.

„Апелативният съд в Белград, след заседание на състава, издаде решение на 10 декември 2025 г., с което, след като прие жалбата на защитника на подсъдимия, изменя първоинстанционното решение и условно освобождава подсъдимия Сретен Йосич от изтърпяване на 15-годишна присъда лишаване от свобода, на която е осъден с присъдата на Висшия съд в Белград на 3 юни 2010 г., и определя, че той ще бъде освободен незабавно. Условното освобождаване може да продължи най-дълго до 28 февруари 2026 г. се казва на уебсайта на Апелативния съд.

Апелативният съд заявява, че е решено, че всички законови условия за прилагане на института на условното освобождаване за Йосич са изпълнени, тъй като докладът на институцията, в която осъденият изтърпява наказанието си лишаване от свобода, показва, че той е постигнал „максимален напредък в лечението и изпълнението на лечебната програма, както и че общите и индивидуалните цели са изпълнени, така че според този съд може основателно да се очаква, че осъденият ще се държи добре, докато е на свобода, и по-специално, че няма да извърши ново престъпление до изтичане на срока, за който е произнесена присъдата, поради което този съд е приел жалбата на защитника на осъдения и е решил както е посочено в диспозитива на решението“.

Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич.