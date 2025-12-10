Германски принц: Не съм терорист!

Той е обвинен като лидер на групата „Гражданите на Райха“

Принц Хайнрих XIII Ройс, централната фигура в мащабна поредица от съдебни процеси срещу екстремисти, замисляли според обвинението насилствена смяна на държавния строй в Германия, настоя, че "не е терорист", докато даваше показания пред съда във Франкфурт, предаде ДПА.

„Аз не съм терорист и не съм планирал никакви терористични актове. Не съм бил терорист и няма да бъда такъв“, заяви 74-годишният наследник на благородническо семейство пред Върховния окръжен съд. Неговата княжеска титла няма официална юридическа тежест в Германия.

Ройс е обвинен като лидер на групата „Гражданите на Райха“, която твърди, че съвременната германска република незаконно е заменила историческия Германски райх от 1871 г., просъществувал формално до края на Втората световна война. Организацията беше разкрита през 2022 г. след редица акции в Германия и в чужбина.

В момента текат два паралелни процеса в Мюнхен и Щутгарт, като общо 26 души са обвинени във връзка със заговора.

Принцът отрече да е членувал или ръководил терористична организация.

„Доколкото ми е известно, никога не съм се присъединявал към терористична организация. Следователно, водачът Ройс не съществува“, заяви той. Освен това той подчерта, че е противник на насилието.

„Никога не съм инициирал, планирал, обмислял или финансирал насилствен военен преврат.“