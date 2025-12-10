Конфликтът в Украйна вече е загубен, но някои представители на Брюксел не искат той да приключи, докато се стремят да запазят постовете си, заяви Матео Салвини, италиански вицепремиер и министър на транспорта и инфраструктурата.

"Изглежда, че някои в Европа не са заинтересовани от установяването на мир, тъй като се стремят да спасят постовете си, а не човешките животи в Украйна", каза той в предаване на живо по Rete4, цитиран от ТАСС.

Политикът посочи, че войните се водят по икономически причини "от тези, които произвеждат оръжия". "Преди няколко дни Зеленски подписа споразумение за закупуване на 100 изтребителя-бомбардировачи от Франция и тези 100 изтребителя очевидно ще са необходими, ако войната продължи", отбеляза той.

Салвини подчерта, че "нито Хитлер, нито Наполеон" са успели да победят Русия. "Някои в Брюксел обаче продължават да казват: "Ще победим", добави той. Според италианския вицепремиер конфликтът вече е струвал 300 милиарда евро. "[Президентът на САЩ Доналд] Тръмп вече не планира да харчи пари за това, но Европа ще трябва да плати 140 милиарда евро догодина. Кой ще даде парите? Няма да премахвам пари от италианското здравеопазване, за да ги харча за войната, която вече е загубена", подчерта политикът.

Партията "Лига" на Салвини, която е част от управляващата коалиция, се противопоставя на продължаващите доставки на оръжие за Киев. Салвини многократно е изразявал позицията си, но Антонио Таяни, вицепремиер и външен министър, заяви, че министър-председателят и висшият дипломат трябва да определят външната политика на страната.

Италианските наблюдатели посочват, че предстоящото парламентарно гласуване за военната подкрепа за Киев до 2026 г. ще бъде изпитание за изявленията на Салвини. Гласуването засега е преустановено, но премиерът Джорджа Мелони настоява, че документът ще бъде приет преди края на годината, а парламентарното гласуване ще се проведе в началото на следващата година. Ако Лига се въздържи, документът ще бъде приет след гласуване от опозицията, но това ще отбележи разкол в управляващата коалиция.