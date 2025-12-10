Почина писателката Софи Кинсела

Британската писателка Софи Кинсела почина на 55-годишна възраст, съобщава списание People.

Семейството ѝ потвърди трагичната новина в публикация в Instagram в сряда, 10 декември. Кинсела, известна най-вече с романа си от 2000 г. „Изповедите на една шопманиачка“, по който през 2009 г. беше заснет филм с Айла Фишър, през 2022 г. беше диагностицирана с агресивен мозъчен тумор – глиобластом.

„С разбито сърце съобщаваме за кончината тази сутрин на нашата скъпа Софи (известна още като Мади, известна още като Мама). Тя си отиде тихо, а последните ѝ дни бяха изпълнени с най-важните неща за нея: семейството, музиката, топлината, Коледа и радостта. Не можем да си представим какъв ще бъде животът без нейното сияние и любов“, написаха близките ѝ.