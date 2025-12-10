СБУ: Украйна задържа руски кораб-призрак в пристанището на Одеса

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви, че е задържала кораб от "сенчестия флот" на Русия, който е превозвал незаконно селскостопански продукти от Крим.

Корабът е бил задържан в търговско пристанище в Одеса, според изявление на СБУ. Плавателният съд е пристигнал под флага на африканска държава, за да вземе пратка стоманени тръби. Собственикът на кораба е бил санкциониран от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, така че редовно е променял името на кораба и официалните бенефициенти на трети държави, според публикацията, цитирана от Digi24.

СБУ добави, че преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, товарният кораб е акостирал в Севастопол поне седем пъти, за да изнася незаконно селскостопански продукти, а през януари 2021 г. е транспортирал почти 7000 тона зърно от Крим до Северна Африка.

Какво откри СБУ на борда?

Открити са маршрутни планове, пилотски карти, картографски материали и дневници за радиокомуникация, които представляват доказателства за незаконно влизане в пристанищата на окупираните територии. Следователите на СБУ са образували наказателни производства по четири члена от Наказателния кодекс на Украйна, включително финансиране на опити за сваляне на конституционния ред, държавна измяна, нарушения на транспортния режим и незаконно влизане и излизане от окупираната територия, се казва в изявление на СБУ.

Руският флот-призрак е все по-често обект на западни санкции, тъй като международните партньори на Украйна се стремят да ограничат приходите на Русия от петрол, които помагат за финансирането на Москва. JТвърди се, че "сенчестият флот" включва стотици по-стари патрулни лодки, често незастраховани или лошо поддържани. Те обикновено оперират под флаговете на други държави и имат малка прозрачност, което затруднява регулаторните органи да налагат санкции.