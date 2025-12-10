ЕС е готов да удължи срещата на върха, насрочена за 18 декември, с още два дни, ако е необходимо, за да се реши въпросът за изземването на замразени руски активи, съобщава Politico.

"Това е рядко отклонение от "златното правило на Коста", според което една добра среща на върха е еднодневна", се казва в публикацията, цитирана от РИА Новости.

Според изданието, посланиците на ЕС ще работят извънредно тази седмица в опит да убедят Брюксел да подкрепи план за изтегляне на средства от централната банка за финансиране на Киев.

"Уникалната ситуация на Белгия по отношение на използването на замразени руски активи е неоспорима и трябва да бъде разрешена по начин, който гарантира, че всички европейски държави поемат едни и същи рискове", се подчертава статията.

Ако сделката не се осъществи, Украйна ще остане без пари през април, добавиха те.

Ситуацията с руските активи

След началото на войната, Европейският съюз и страните от Г-7 блокираха приблизително половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в ЕС, предимно в сметки в Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света, със седалище в Белгия.

Брюксел, който обеща да подкрепя Киев толкова дълго, колкото е необходимо, е изчерпал всички налични ресурси, а държавите-членки на ЕС не желаят да отделят средства от собствените си бюджети. На този фон Европейската комисия търси съгласието на Белгия да използва руски активи като т. нар. репарационен заем.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече несъгласието на Запада по този въпрос феноменална ситуация, припомня РИА Новости. Във вторник той заяви, че измамното използване на средства ще има сериозни последици за държави, юридически лица и физически лица. В понеделник Валери Юрбен, ръководител на Euroclear, предупреди, че идеята за репарационен заем за Украйна, използващ пари от Руската централна банка, е "неизследвана територия" и представлява заплаха за финансовата стабилност.