Посланиците от ЕС се споразумяха за поетапно спиране на вноса на руски газ

Руската забрана за газ все още изисква официално одобрение на среща на министрите на страните от ЕС и от Европейския парламент, преди да влезе в сила

Посланиците на ЕС одобриха план за постепенно спиране на вноса на руски газ до края на 2027 г., според представител на датското председателство на ЕС, съобщава Reuters.

Очаква се ЕС да спре вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г. и на газ по тръбопроводи до края на септември 2027 г.

За да влезе в сила забраната, е необходимо официално одобрение на среща на министрите от ЕС и в Европейския парламент. Гласуване по инициативата ще се проведе в Европейския парламент следващата седмица, а министрите от ЕС ще гласуват за забраната в началото на 2026 г.

"Представители на ЕС очакват и двете страни да одобрят споразумението с ясно мнозинство, въпреки противопоставянето на Унгария и Словакия", се посочва в доклада.

Съветът на ЕС одобри поетапното спиране на вноса на газ през октомври. Решението беше взето, като същевременно се запази преходен период за съществуващите договори. Краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., могат да останат в сила до 17 юни 2026 г., а дългосрочните договори - до 1 януари 2028 г.

Беше заявено, че измененията на съществуващите договори са допустими само за "строго определени оперативни цели и не могат да доведат до увеличаване на обемите". Изключение могат да бъдат "някои специални възможности" за участващите държави без излаз на море, засегнати от скорошни промени в маршрутите за доставки.