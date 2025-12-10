Стармър отговори на САЩ: Европа е силна и единна зад Украйна

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че Европа е застанала „силна и единна“ зад Украйна, в отговор на критиките на САЩ към Стария континент, предаде Ройтерс.

Повод за изказването на Стармър бе публикуваната миналата седмица нова Стратегия за национална сигурност на САЩ, в която се предупреждава за „цивилизационно заличаване“ на Европа и нуждата континентът да промени курса си. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече политическите лидери в Европа „слаби“ и определи континента като „разлагащ се“.

По време на парламентарно изслушване, отговаряйки на въпрос на депутат, Стармър подчерта:

„Виждам силна Европа, единна зад Украйна и единна зад ценностите на свободата и демокрацията. Аз винаги ще защитавам тези свободи.“