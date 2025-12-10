Полша изпраща целия си флот от МиГ-29 в Украйна, какво предлага Киев в замяна?

В замяна военните командири добавиха, че Украйна може да предостави на Полша определени технологии за дронове и ракети

Полското военно командване заяви, че обмисля даряването на изтребители МиГ-29 на Украйна в замяна на технологии за дронове и ракети. Генералният щаб на полските въоръжени сили коментира във вторник, че "дискусиите продължават по въпроса продължават", като служители заявиха, че самолетите са наближили края на оперативния си живот и че е малко вероятно Полша да ги модернизира.

Те добавиха обаче, че все още не е взето окончателно решение относно даряването на самолетите МиГ. "Дарението на самолетите би било част от политиката на Алианса за подкрепа на Украйна и поддържане на сигурността на източния фланг на НАТО", посочиха от Генералният щаб в официална позиция в платформата X.

Ролята на самолета в полските военновъздушни сили ще бъде поета от произведените в САЩ F-16 и произведените в Корея FA-50.

В замяна военните командири добавиха, че Украйна може да предостави на Полша определени технологии за дронове и ракети като част от съвместното разработване на отбранителни технологии. "Целта е не само компенсиране на оборудване, но преди всичко съвместно придобиване и развиване на нови умения в областта на отбраната и индустрията", написаха те.

Украинските военновъздушни сили в момента разполагат с около 40 изтребителя МиГ-29 във флота си, според полската информационна агенция PAP, която припомни, че Киев вече е получил 14 от самолетите от Полша и 13 от Словакия, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване през 2022 г. Украйна се превърна в основен производител на военни технологии заради конфликта, припомня румънският телевизионен канал Digi24.