Гърция в криза: Мицотакис свика извънредно заседание

Гръцкото правителство свика извънредно заседание заради нарастващите фермерски протести. Демонстранти временно блокираха централното пристанище Волос, което е ключов вход към Тесалия – най-важния земеделски регион на страната.

Премиерът Кириакос Мицотакис обсъди исканията на фермерите за изплащане на субсидии от ЕС, а земеделският министър ще информира депутатите от управляващата партия по-късно днес.

Протестите започнаха, след като фермери на остров Крит блокираха двете основни летища в понеделник. Днес към тях се присъединиха и рибари, които разположиха лодките си на входа на залива. Засегнати са над сто камиона с пшеница, предназначени за износ, а регионът все още се възстановява от щетите, нанесени от бурята „Даниел“ през 2023 г.

Фермерите настояват за повече подкрепа.

„Няма да отстъпим. Въпросът е дали можем да продължим да произвеждаме качествена продукция и да живеем достойно. Това е европейски проблем, не само гръцки“, каза Димитрис Луфопулос.