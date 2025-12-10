Експлозия! Украински дронове поразиха танкер в Черно море

Още по темата: Украйна удари болница в Херсонска област, има загинали и ранени 10.12.2025 19:37

Украински военноморски дронове са поразили и извадили от строя танкер, определян като част от т.нар. руски „сенчест флот“, докато плавателният съд е преминавал през изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море. Това съобщава украински служител, цитиран от Ройтерс.

По информация на Службата за сигурност на Украйна атакуваният танкер „Дашан“ се е движил с максимална скорост и с изключени транспондери. По време на удара на кърмата му са избухнали мощни експлозии, а корабът е получил критични повреди.