Експлозия! Украински дронове поразиха танкер в Черно море

Украински военноморски дронове са поразили и извадили от строя танкер, определян като част от т.нар. руски „сенчест флот“, докато плавателният съд е преминавал през изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море. Това съобщава украински служител, цитиран от Ройтерс.
По информация на Службата за сигурност на Украйна атакуваният танкер „Дашан“ се е движил с максимална скорост и с изключени транспондери. По време на удара на кърмата му са избухнали мощни експлозии, а корабът е получил критични повреди.