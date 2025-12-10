Украйна удари болница в Херсонска област, има загинали и ранени

Въоръжените сили на Украйна обстреляха болница в Алешки, в контролираната от руските сили част на Херсонска област, съобщи губернаторът на областта Владимир Салдо.

При атаката са загинали трима служители на лечебното заведение, а двама са ранени, предават руски медии. Салдо посочва, че една от сградите на болницата е силно повредена.

В изявление в канала си в Телеграм той уточнява, че ранените са получили медицинска помощ, като един от тях е настанен в интензивно отделение, предаде Ройтерс.

В отделно съобщение кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руските противовъздушни сили са свалили дрон, приближаващ се към столицата. На мястото на падането на отломките работят екипи на аварийните служби, допълни той.