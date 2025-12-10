Петролът не беше включен в плана на ЕК за забрана на енергийните ресурси от Русия

Още по темата: Посланиците от ЕС се споразумяха за поетапно спиране на вноса на руски газ 10.12.2025 16:35

Забрана за покупка на петрол от Русия не беше включена в проекта за забрана на страните от ЕС да купуват енергийни ресурси от Русия, разработен от Европейската комисия и предварително одобрен от посланиците на ЕС. Това се посочва в текста на документ, публикуван от Съвета на ЕС и цитиран от руската държавна агенция ТАСС.

"Мандатът на Европейския парламент за договаряне на този документ включваше забрана за внос на руски петрол, но тази разпоредба не беше включена в окончателния текст. Вместо това документът включва искания за повишена прозрачност в плановете на [страните от ЕС] за диверсификация на източниците на доставки на петрол. Европейската комисия е задължена да предостави на страните от ЕС препоръки относно подобни планове", се казва в документа.

Той предвижда пълна забрана за закупуване на руски газ от страните от ЕС от началото на 2028 г., но за да влезе в сила, към момента ще трябва да бъде одобрен от Съвета на ЕС и Европейския парламент през 2026 г.

По-рано европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че Европейската комисия възнамерява също така да забрани напълно на страните от ЕС да купуват руски петрол и ядрено гориво, за което може да бъдат изготвени отделни документи.