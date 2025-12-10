Днес Москва се стреми да затвърди връзките си с незападния свят

Като родом от Лас Вегас, отдавна подхранвам болезнена очарование от туристически атракции с политически послания. Режими със силни авторитарни тенденции понякога инициират наистина мащабни архитектурни проекти, често в неубедителен опит да покажат на външния свят, че всичко е наред. Например, 105-етажният хотел „Рюгьонг" в Северна Корея в момента е най-високата незаета сграда в света. Строителството започва през 1987 г. и е струвало 1% от БВП на страната, но все още е до голяма степен недовършен отвътре и никога не е приемал гости. В по-скорошен пример, все още се строят още хотели в огромния петзвезден туристически комплекс на Туркменистан в Аваза на Каспийско море, но съществуващите хотели в курорта са до голяма степен празни дори в пиковия сезон. В крайна сметка: туризмът често е както за геополитически имидж, така и за привличане на хора, които искат да харчат пари, пише Forbes.

И така, когато Москва стартира кампания, подчертаваща своите туристически характеристики, веждите бяха повдигнати. Въпреки че Москва винаги е поддържала постоянен поток от туристи сред многобройните си исторически места, от съкровищата на царете до Червения площад и църквата „Свети Василий“ с назъбени зъбери, през по-голямата част от ерата на Студената война и след това, глобалните наративи на Русия се основаваха силно на енергийното ѝ влияние и статута ѝ на политически център на важна, богата на енергийни ресурси държава. Това се променя. Новото послание е, че Москва се справя добре без Запада и има приятели в Китай, Индия, Иран и други места.

Новият туристически тласък на Москва

Руснаците залагат, че туристите в Москва ще донесат у дома образа (и посланието) на високотехнологичен метрополис, наравно с всичко в Китай или на Запад. Не става въпрос само за пълнене на хотелски стаи или увеличаване на печалбите на ресторантьорите. Въпреки че дори по тези конвенционални показатели числата са поразителни. Туризмът вече осигурява значителни данъчни приходи и измеримо въздействие върху БВП на града, възвръщаемост на инвестициите, впечатляваща по регионални стандарти и забележителна, като се има предвид контекстът на масовото напускане на западни компании от 2022 г. насам.

Въпреки това, туристическият бум на Москва в крайна сметка е политически проект, предназначен да демонстрира алтернативен модел на развитие, който е нелиберален, технологично амбициозен и самоуверен, дори в момент, когато три века руски ангажименти към Запада, започнати от Петър Велики, изглежда умишлено се унищожават от войната в Украйна.

Днес Москва се стреми да затвърди връзките си с незападния свят, включително с приятелите си от БРИКС. Новият имидж на Москва отразява по-широки тенденции, наблюдавани в Русия. Целта вече не е да се убеждават западняците и европейците, че Русия е „точно толкова западна“, колкото са и те. По-скоро Москва иска да се диференцира от Запада и да привлече арабски, китайски и индийски туристи.

Преди 2014 г. туристическата карта на Москва беше безпогрешно европейска. Полети от Запада изпълваха московските летища. Западняците заемаха видно място в музеите, парковете и метростанциите на града. Анексирането на Крим от Русия се оказа просто хълцане; гравитационното привличане на европейските пътешественици остана силно. Всичко това приключи след февруари 2022 г. Войната в Украйна и последвалите санкции спряха постоянния поток от западни туристи.