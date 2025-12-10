Още по темата: МО на Русия: Украинските въоръжени сили загубиха брониран Humvee 08.12.2025 09:24

ВСУ бягат от бойното поле по време на освобождаването на Димитров

Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха 102 дрона на украинските въоръжени сили през последните 24 часа, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„102 безпилотни летателни апарата от самолетен тип бяха свалени от системи за противовъздушна отбрана”, казаха от ведомството.

„Щурмовите подразделения на 5-та гвардейска бригада, подкрепени от екипажите на безпилотни летателни апарати (БЛА) на групировката, продължават да изтласкват врага от сгради, които украинските бойци използват като прикритие, и безуспешно да установяват огневи точки, за да удържат позициите си. Бягайки от бойното поле и отказвайки да се предадат, разпръснати групи от украинските въоръжени сили биват унищожавани от артилерийски огън и екипажи на дронове с предупредителна система“, казаха още от руското МО.