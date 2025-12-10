Русия планира масирани удари с дронове, за да пречупи Украйна тази зима

Русия продължава да изстрелва хиляди дронове-камикадзе срещу Украйна като част от кампанията си за дълбоки удари, целяща да доведе Украйна до масата за преговори при условията на Москва, пише The National Interest.

5000 дрона-камикадзе на месец

„Русия продължава съгласуваната си кампания за дълбоки удари срещу украинската енергийно критична национална инфраструктура (КНИ), почти сигурно се стремейки да предизвика хуманитарна криза сред цивилното население на Украйна през зимата“. Така британското министерство на отбраната оцени в последния си разузнавателен доклад войната в Украйна.

Това не е нова игра от страна на руските военни. Всъщност, всяка зима от 2022 г. насам, руските въоръжени сили полагат специфични усилия да атакуват и унищожават енергийната мрежа и критичната инфраструктура на Украйна, като начин да окажат допълнителен натиск върху украинското правителство да капитулира. Досега кампанията за дълбоки удари на Москва се провали. Въпреки че много украинци трябваше да се откажат от основни стоки, включително отопление, вода и интернет през студените месеци на украинската зима, страната успя да се обедини и да преодолее целенасочените атаки на Русия.

Миналия месец руските военни изстреляха приблизително 5400 дрона-камикадзе срещу енергийната мрежа и критичната национална инфраструктура на Украйна. Но Москва съчетава своите еднопосочни атакуващи безпилотни летателни системи с балистични и крилати ракети, за да насити украинската противовъздушна отбрана и да позволи на колкото се може повече боеприпаси да преминат. За да подпомогне тази стратегия, руските военни изстреляха 90 балистични и крилати ракети от флота си от бомбардировачи с голям обсег. Ноември не беше изключение по отношение на количеството боеприпаси, изстреляни срещу Украйна. Всъщност, всеки месец от септември насам руските сили са изстрелвали средно над 5000 дрона на 30 дни. Това се равнява на над 15 000 еднопосочни безпилотни летателни системи, изстреляни срещу Украйна само за три месеца. И ако Русия поддържа това темпо през следващата година, тя ще бъде на път да изстреля 60 000 дрона.

Приливите и отливите на руската стратегия за дроновете-камикадзе

Кампанията за дълбоки удари на Русия е мащабна, но и евтина. Руската армия използва сравнително евтини дронове камикадзе, за да поразява целите си в Украйна. Например, дрон тип „Шахед“ струва около 35 000 долара и е много по-евтин от боеприпасите за противовъздушна отбрана, използвани за свалянето му.

„Ежедневната зависимост от голям брой евтини, масово произвеждани безпилотни летателни системи (БЛА), както въоръжени, така и примамки, е показателна за изтощителния подход на Русия към конфликта и предоставя на Украйна минимално облекчение“, добави британското министерство на отбраната.

Освен това, ракетната и дронова кампания на Русия срещу Украйна се колебае в зависимост от текущата геополитическа ситуация. Например, в периоди, когато Москва се стреми да спечели известна дипломатическа благосклонност, изстрелванията на дронове-камикадзе намаляват. А когато Кремъл се стреми да увеличи натиска върху Украйна, Съединените щати или НАТО, изстрелванията на дронове и ракети се увеличават.

„Темповете на изстрелване редовно са ограничени от неблагоприятни метеорологични условия и геополитически съображения; затишията обаче често са последвани от пикове, когато се усеща подобряване на условията“, заключи британското министерство на отбраната в своя разузнавателен анализ.

Войната в Украйна превърна дроновете камикадзе в основно оръжие за всяка армия. А руската армия показва разрушителния им потенциал.

За автора: Ставрос Атламазоглу

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции , и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-ти батальон на морската пехота и щаба на армията). Той е бакалавър от университета „Джонс Хопкинс“ и магистър от Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ (SAIS).