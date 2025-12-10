Руското МО: С ракети и дронове са ударени военно-промишлен комплекс и обекти на енергийната инфраструктура на Украйна

Руски войски нанесоха удари по украински военно-промишлен комплекс, обекти на енергийната инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, и места за временно разполагане на подразделения на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 157 области. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили са нанесли щети на украинско предприятие от военната промишленост, обекти на енергийната инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, монтажно предприятие и складови помещения за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и на временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 157 области“, съобщиха от министерството.