Заплахата от Трета световна война е отслабнала благодарение на политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, според Кирил Дмитриев, специален президентски пратеник и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

„И истината е, че Третата световна война беше, е и ще бъде предотвратена благодарение на президента Тръмп и неговия екип“, пише Дмитриев в X.

Ръководителят на РФПИ отбеляза и позицията на американския политик по украинската криза. Според Дмитриев, Тръмп е изяснил баланса на силите преди евентуално разрешаване на конфликта.