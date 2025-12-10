Русия планира ограничения върху износа на пари в брой и злато

Руснаци са изнесли около 20-25 тона златни кюлчета в чужбина

Русия подготвя нови ограничения върху износа на парични рубли и злато като част от по-широк стремеж за ограничаване на сивата икономика, заяви вицепремиерът Александър Новак, съобщава The Moskow Times.

Той каза, че мерките ще бъдат част от план за „прочистване“ на икономиката, задача, която президентът Владимир Путин е наредил на правителството да ускори.

„Неконтролираният износ на парични рубли с неизвестен произход, включително за държави-членки на Евразийския икономически съюз, ще бъде забранен, както и износът на златни кюлчета от Русия“, каза Новак на среща в Кремъл по национални проекти и стратегическо развитие.

Съгласно предложение на Министерството на финансите, физическите лица ще могат да изнасят не повече от 100 грама злато от страната.

Златото все повече се превръща в заместител на чуждестранната валута при незаконни сделки, улеснявайки изтичането на капитали и прането на пари, оплака се през септември заместник-министърът на финансите Алексей Моисеев.

Според Михаил Дягилев, главен изпълнителен директор на производителя на метали „Кръстоцветмет“, руснаци са изнесли около 20-25 тона златни кюлчета в чужбина през 2022-23 г., след като валутният контрол по време на войната е създал вратички в търговията.

Като цяло, планът на правителството има за цел да намали дела на сивата икономика с 1,5% от БВП през следващите три години и да генерира допълнителни 1 трилион рубли (13,1 милиарда долара) данъчни приходи, каза Новак.

В допълнение към ограниченията за износ на рубли и злато, пакетът включва осем други мерки.

Те са насочени към вноса на стоки, търговията на дребно без касови апарати, самонаетите лица, транзакциите с криптовалути, незаконното кредитиране и пазарите на алкохол и тютюн, каза той.

Путин каза на официални лица, че затягането на правоприлагането се е превърнало в приоритет за федералните и регионалните власти.