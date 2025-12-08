Още по темата: МО на Русия: Руски въоръжени сили унищожиха пет украински пускови установки за РСЗО 05.12.2025 12:39

Унищожени са и няколко пикапа

Военнослужещи от групировката войски „Изток“ унищожиха техника на украинските въоръжени сили, включително брониран Humvee и пикапи, както и вражески опорен пункт край село Гуляйполе в Запорожка област. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„На подстъпите към село Гуляйполе в Запорожка област оператори на безпилотни летателни системи от групата „Восток“ засекоха движението на машини на украинските въоръжени сили, използвани за доставка на боеприпаси и личен състав. Първият удар от дрон с оптично влакно (FPV) по задната част на брониран HMMWV уби личния състав вътре. Второ прецизно попадение от дрон с оптично влакно (FPV) унищожи HMMWV“, се казва в изявление на ведомството.

Освен това, екипажите на безпилотните летателни апарати на групата унищожиха още един украински брониран автомобил и няколко пикапа, които врагът използваше за тайно доставяне на личен състав до Хуляйполе за подсилване на позиции в селото.

Министерството на отбраната съобщи и за унищожаването на опорен пункт на украинските въоръжени сили от артилерия от Източната групировка.

„По време на въздушно разузнаване, безпилотни системи от групировката „Восток“ идентифицираха вражески позиции и концентрации на техника в село Гуляйполе в Запорожка област. Координатите бяха незабавно предадени на разпоредба на реактивна система за залпов огън „Град“. Артилерийски разпоредба от ракетно подразделение на 35-та комбинирана армия на групировката „Восток“ нанесе удар по идентифицирания вражески опорен пункт. Укрепеното съоръжение, подготвено за отбрана, беше унищожено заедно с техниката и личния състав на украинските въоръжени сили“, се казва в изявлението.