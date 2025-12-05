Унищожили са над 60 000 украински безпилотни летателни апарата през 2025 г.

Руските войски унищожиха пет пускови установки за реактивни системи със залпов огън (РСЗО) за една седмица, четири от които са западно производство, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„През последната седмица ударни дронове, ракетни войски и артилерия от групировки на руските въоръжени сили унищожиха пет установки за реактивни системи за залпов огън, четири от които са западно производство“, се казва в изявлението.

Руските войски са унищожили над 60 000 украински безпилотни летателни апарати през 2025 г., което надвишава броя на унищожените през предишни години на специалната военна операция, съобщава руската информационна агенция.

Според ежедневни доклади на руското Министерство на отбраната, от началото на специалната военна операция са унищожени над 100 000 безпилотни летателни апарата (БЛА), включително над 60 000 през 2025 г. През 2024 г. са унищожени 28 700 БЛА, през 2023 г. - 7500, а през 2022 г. - 2700.