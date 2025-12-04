"На държавното ръководство беше предоставена невярна информация", заяви бившият командир на руските сухопътни войски ген. Владимир Чиркин

Руската армия в Украйна „подцени врага“ и се оказа неподготвена за война, заяви бившият главнокомандващ на руските Сухопътни войски, генерал-полковник Владимир Чиркин, в ефира на РБК.

„Русия за пореден път се оказа неподготвена за война, както беше и в предишни години и векове. Нещо повече, както обикновено, подценихме врага и надценихме собствените си сили“, каза Чиркин.

Според него, работата на цялата руска разузнавателна общност „заслужава отрицателна оценка“. „По същество, бих казал, на ръководството на страната беше предоставена невярна информация. Че 70% от украинското население беше за нас, а 30% против нас. Оказа се точно обратното. 30% бяха за нас, а 70% бяха против“, заяви ген. Чиркин.

„Вече знаем до какво доведе това. Само през първите няколко седмици получихме сериозен, суров урок“, продължи генералът. Руската армия беше принудена да се оттегли от Киев и след това загуби териториалните си придобивки, които не успя да възстанови дори три години по-късно. В момента Русия контролира приблизително 20% от територията на Украйна, в сравнение с 27% в началото на 2022 г.

„Бившият министър (Сергей Шойгу - бел.ред.) на отбраната се опита да осъществи грациозен изход от тази ситуация, наричайки го "жест на добра воля". Нашата армия знае колко мъртви, ранени и осакатени оставихме след себе си и мисля, че тази история все още не е разказана напълно“, заключи Чиркин.

Според последните данни на разузнаването на НАТО, към началото на декември 2025 г. общите загуби на руската армия в Украйна достигнаха 1,15 милиона, в това число убити, ранени и пленени. Според оценки на IISS, над 400 000 войници са тежко ранени и инвалидизирани.

Потвърденият брой на жертвите, според оценки на BBC и Mediazona въз основа на публикации на некролози и обявления за смърт в социалните мрежи и публично достъпни данни, надхвърли 150 000 души.