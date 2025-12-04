Путин: Преговорите с Вашингтон за Украйна са сложни, но трябва да ги водим

Преговорите със Съединените щати за Украйна, "са сложни", но е необходимо "да ги водим", а не да възпрепятстваме процеса, заяви руският президент Владимир Путин.

В излъчено днес интервю за индийската телевизия "Индия Тудей" Путин определи като "сложна задача и трудна мисия" усилията на американския си колега Доналд Тръмп да постигне мирно споразумение. "Постигането на консенсус между страните в конфликта не е лесно, но аз смятам, че президентът Тръмп работи искрено за това", каза той.

По-рано днес Путин пристигна на първото си посещение в Индия, с която Москва поддържи близки връзки още от съветско време, от началото на войната в Украйна преди близо четири години.

В интервюто той коментира още редица въпроси, като отчете задънената улица в отношенията със Запада и отново повтори тезата си за историческата свързаност между Русия с Украйна.

Индийската водеща помоли руския президент да отговори на въпрос от рускоезични украинци: „Защо Путин ни причинява това?“

"Пътувах до Луганск, Донецк и Херсон. Повечето хора всъщност говорят руски; говорят руски език. Хората, които срещнах, бяха шокирани, че е започнала военна операция, която е разрушила домовете им. Те живееха в Източна Украйна, винаги са обичали Русия, руския народ и самите те са рускоговорящи. Но бяха и шокирани: как Путин можа да ни причини това, ние сме неговият народ!", попита журналистът.

„Отговорът е много прост: те очевидно са живели в онази част на Украйна, да речем, от Луганска или Донецка област, която е била под контрола на киевските власти. Но частта от Луганската или Донецката област, която не е под техен контрол, е била унищожавана от киевския режим. И ние бяхме принудени да започнем да подкрепяме частта, която обяви своята независимост“, отговори руският лидер.