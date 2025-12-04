Русия все още продава много петрол, но приходите драстично намаляват

Още по темата: Сиярто: Унгария няма да се съгласи на забрана за доставките на руски петрол и газ за ЕС 03.12.2025 14:52

Моментът е особено деликатен

Руските петролни компании все още доставят почти същото количество петрол, след като Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на най-големите производители наскоро, но енергийните печалби на страната бързо намаляват, показва анализ на Goldman Sachs, цитиран от Business Insider.

В края на октомври Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу „Лукойл” и Роснефт, най-големите производители на петрол в Русия. Промените доведоха до спад на морските доставки от тези компании с 42% до около 1,7 милиона барела на ден.

Въпреки това, общият износ на петрол от Русия е спаднал само с 100 000 барела на ден след влизането в сила на санкциите. Това означава, че Русия бързо е пренасочила доставките към по-малки производители, които не са обект на санкции.

Въпреки това, стабилният поток от барели прикрива много по-дълбока финансова криза.

Приходите от износ на петрол на Русия, измерени в рубли, са спаднали с 50% през тази година, като са се понижили от еквивалента на 7,6% от БВП до едва 3,7%, според анализа на Goldman.

Докладът на банката излезе точно когато руското министерство на финансите разкри, че приходите от данъци върху петрола и газа са спаднали с 34% спрямо миналата година, което подчертава фискалното напрежение.

Сривът в приходите се дължи на комбинация от по-силната рубла и спадащи цени на Брент,

което води до по-големи отстъпки за руския суров петрол, тъй като купувачите изискват по-големи намаления на цените, за да компенсират риска от санкции.

Разликата между стабилния износ и сриващите се приходи има сериозни последствия за способността на Москва да финансира войната си в Украйна.

Приходите от петрол и газ в миналото са представлявали повече от една трета от федералния бюджет на Русия, а енергетиката остава един от най-значимите източници на финансиране за страната.

Моментът е особено деликатен. Украйна засили кампанията си с дронове срещу енергийната инфраструктура на Русия, тенденция, която Goldman подчертава като нарастващ геополитически риск.