Медведев: Русия може да разглежда кражбата на активите си като претекст за обявяване на война

Дмитрий Медведев

Русия ще бъде готова да си върне замразените активи

Русия ще бъде готова да си върне замразените активи чрез „репарации в натура“, ако Европейският съюз (ЕС) реши да ги открадне, каза заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

„Ако обезумелият Европейски съюз наистина се опита да открадне блокирани в Белгия руски активи чрез отпускане на т. нар. репарационен заем, подобни действия биха могли да бъдат класифицирани съгласно международното право като особен вид casus belli, с всички произтичащи от това последици за Брюксел и отделните страни от ЕС. И тогава връщането на тези средства би могло да се осъществи не чрез съдилищата, а чрез реални репарации, платени в натура от победените врагове на Русия“, написа Медведев в социалната мрежа Х.

