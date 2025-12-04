Медведев: Русия може да разглежда кражбата на активите си като претекст за обявяване на война

Русия ще бъде готова да си върне замразените активи чрез „репарации в натура“, ако Европейският съюз (ЕС) реши да ги открадне, каза заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.
„Ако обезумелият Европейски съюз наистина се опита да открадне блокирани в Белгия руски активи чрез отпускане на т. нар. репарационен заем, подобни действия биха могли да бъдат класифицирани съгласно международното право като особен вид casus belli, с всички произтичащи от това последици за Брюксел и отделните страни от ЕС. И тогава връщането на тези средства би могло да се осъществи не чрез съдилищата, а чрез реални репарации, платени в натура от победените врагове на Русия“, написа Медведев в социалната мрежа Х.
If the crazy EU does steal frozen Russian assets for a "reparations loan," we may view it as a casus belli with all the relevant implications for Brussels & Co. Then, these funds may have to be returned, not in court but as real reparations paid in kind by Russia’s fallen foes.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 4, 2025