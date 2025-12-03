Още по темата: Индия започва преговори за закупуване на руски ракетни системи С-500 03.12.2025 10:56

В ход е интензивна работа в редица области

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че руският президент Владимир Путин ще обсъди съвместното производство на изтребителя от пето поколение Су-57 с индийския премиер Нарендра Моди по време на посещението му в Делхи тази седмица, пише Су-57 в Индия: ключов приоритет за Путин по време на визитата му в Делхи

„Въпросът за Су-57 със сигурност ще бъде на дневен ред по време на предстоящото посещение на Путин в Индия“, каза Песков, наред с разговорите за пристанището Чабахар и търговския маршрут Ченай-Владивосток.

Той добави, че Русия в момента разширява съвместното производство с Индия в широк спектър от области, което ще продължи.

Индийски източници разкриха, че наред със Су-57, по време на посещението на руския президент се очаква да бъде подписана и сделка за продажба на допълнителни батальони системи за противовъздушна отбрана С-400 с голям обсег, като се очаква да продължат и разговорите за продажбата на системата С-500 с по-голям обсег на стратегическо ниво.

В края на ноември руският посланик в Индия Денис Алипов потвърди, че двете страни продължават да постигат напредък в преговорите за лицензионно производство на Су-57, отбелязвайки:

„В ход е интензивна работа в редица области, включително платформата Су-57Е, която може да бъде използвана за изпълнение на индийската програма за разработване на собствен изтребител от пето поколение.“

През май Русия направи безпрецедентно предложение

да предостави на индийското Министерство на отбраната пълен достъп до изходния код на Су-57 като част от голяма сделка за лицензионно производство, осигурявайки пълна автономност при експлоатацията и персонализирането на самолета, включително чрез интегриране на местна авионика и оръжия. Никой изтребител от пето поколение не е изнасян с такава автономност за клиент, като дори закупуването на F-35 от Съединените щати от Обединеното кралство и Израел е обект на по-големи ограничения.

През ноември беше потвърдено, че Русия е осъществила първата си чуждестранна доставка на Су-57, като два от изтребителите влязоха в експлоатация във ВВС на Алжир, което проправи пътя за сформиране на пълна ескадрила през 2026 г. Смята се, че тази доставка и обширните високоинтензивни бойни изпитания на изтребителя в украинския театър на военните действия допълнително са увеличили интереса на Индия, като Су-57 е бил използван в операции за потискане на противовъздушната отбрана, операции в силно защитено вражеско въздушно пространство и за сблъсъци с вражески изтребители.

Индийските медии съобщиха, че сделка за лицензионно производство може да започне с продажбата на две ескадрили Су-57, построени в Русия, всяка от по 20 изтребителя, след което ще последват още пет ескадрили.